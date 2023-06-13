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13 июня, 19:00

Культура

"Жизнь в большом городе": музеи Москвы

"Жизнь в большом городе": музеи Москвы

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Москва – мировой лидер по количеству музеев, отметил мэр столицы Сергей Собянин. На данный момент в мегаполисе работает 450 музеев и выставочных залов. Только в 2022 году их посетили 25 миллионов человек.

Какие выставки популярны на данный момент? Что притягивает внимание москвичей и гостей города? Как сохраняют культурное наследие? И что делают, чтобы экскурсии в музеях стали еще интереснее? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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городкультуравидеоАлина Гилева
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