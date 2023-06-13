СК РФ проведет проверку после убийства россиянина в Стамбуле

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следственный комитет РФ проведет проверку после убийства россиянина в Стамбуле. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По сообщениям средств массовой информации, 11 июня 2023 года в городе Стамбуле Турецкой Республики на российского туриста Вячеслава Нечипорчука было совершено нападение", – говорится в публикации.

В ходе конфликта гражданина РФ ранили ножом, в результате чего он скончался.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному инциденту. Правоохранители совместно с российским министерством иностранных дел должны будут принять меры, что установить все обстоятельства случившегося.

Как сообщалось, четверо неизвестных напали на российского туриста в Стамбуле и убили его во время драки. Отмечалось, что злоумышленники вымогали телефон у россиянина. Он попытался оказать сопротивление, после чего его ударили ножом в сердце.

В департаменте полиции Стамбула заявляли, что двое напавших на туриста были задержаны, поиски остальных продолжаются.

Позднее полиция задержала еще одного мужчину, которого подозревают в убийстве российского туриста в районе улицы Истикляль в Стамбуле.



Российского туриста убили в Стамбуле