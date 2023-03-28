Суд на Кипре приговорил к 6 месяцам тюрьмы украинку, напавшую с ножом на россиян

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Гражданку Украины приговорили к шести месяцам тюрьмы за нападение на россиян на Кипре в августе прошлого года. Соответствующее решение принял окружной суд провинции Ларнака. Об этом рассказал координатор действий кипрской общественности в поддержку потерпевших в этом инциденте Микис Филаниотис.

"Гражданка Украины приговорена судом к шести месяцам тюрьмы, она полностью признала свою вину в совершении нападения", – передает ТАСС его слова.

Как отметил Филаниотис, женщину взяли под стражу, как только был оглашен приговор.

22 августа прошлого года гражданка Украины напала с ножом на активистку Координационного совета российских соотечественников (КСРС) Кипра Людмилу Чуйкову, которая организовала акцию ко Дню Государственного флага России. Злоумышленница намеревалась ударить россиянку в горло.

Чуйкова обратила внимание на то, что прокурор был полностью на стороне россиян и помогал в рамках судебных разбирательств по данному инциденту. Она также заявила, что удовлетворена окончательным приговором.

"Сегодня, как и на прошлых заседаниях, гражданка Украины не проронила ни слова, за нее все говорил представитель защиты, якобы она раскаялась", – добавила россиянка.

По ее словам, некоторое время она переживала, что украинке назначат условный срок из-за переполненности тюрем. Однако этого не случилось, обвиняемую приговорили к шести месяцам.

Чуйкова также отметила, что представители местной украинской диаспоры перестали посещать последние заседания.

Стало известно, что гражданке Украины изначально были предъявлены обвинения в ношении холодного оружия, пьянстве, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия с целью устрашения. Однако в российском посольстве это было воспринято как попытка смягчить ситуацию. Сотрудники дипмиссии выступили за то, чтобы было рассмотрено дело о покушении на убийство и терроризме.

В свою очередь, СК РФ завел уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц по причине национальной вражды.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в Греции.

Выяснилось, что группа украинцев во время автопробега "За мир! За Россию! За Грецию!" в Афинах напала на одну из машин, в результате чего травмы руки получила семилетняя девочка. Мама ребенка рассказала, что травму нанес мужчина. Он выхватил из рук девочки российский флаг и ударил древком по руке.



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