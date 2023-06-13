Полиция задержала одного из подозреваемых в убийстве россиянина в Стамбуле

Фото: телеграм-канал "Readовка"

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве российского туриста в районе улицы Истикляль в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал Haber Global.

Отмечается, что подозреваемый был взят под стражу сотрудниками правоохранительных органов в результате операции, проходившей в районе Байрампаша 12 июня.

Позже он был доставлен в суд, добавили в эфире.

Ранее сообщалось, что четверо неизвестных напали на российского туриста и убили его во время драки, произошедшей в Стамбуле. Отмечалось, что злоумышленники вымогали телефон у россиянина. Он попытался оказать сопротивление, после чего злоумышленники ударили его ножом в сердце.

В департаменте полиции Стамбула заявляли, что двое напавших на туриста были задержаны, поиски остальных продолжаются.



Полиция Турции начала разыскивать еще двоих нападавших на россиянина