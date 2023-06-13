13:20
Полиция задержала одного из подозреваемых в убийстве россиянина в Стамбуле
Фото: телеграм-канал "Readовка"
Полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве российского туриста в районе улицы Истикляль в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал Haber Global.
Отмечается, что подозреваемый был взят под стражу сотрудниками правоохранительных органов в результате операции, проходившей в районе Байрампаша 12 июня.
Позже он был доставлен в суд, добавили в эфире.
Ранее сообщалось, что четверо неизвестных напали на российского туриста и убили его во время драки, произошедшей в Стамбуле. Отмечалось, что злоумышленники вымогали телефон у россиянина. Он попытался оказать сопротивление, после чего злоумышленники ударили его ножом в сердце.
В департаменте полиции Стамбула заявляли, что двое напавших на туриста были задержаны, поиски остальных продолжаются.
Полиция Турции начала разыскивать еще двоих нападавших на россиянина
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