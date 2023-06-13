Путин подписал закон, который уточняет основания для ареста предпринимателей

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Владимир Путин подписал закон, который уточняет ряд оснований для избрания мер пресечения в отношении предпринимателей и членов органов правления коммерческих организаций. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Подписанный российским лидером закон уточняет основания для ареста предпринимателей и других лиц, связанных с коммерческой деятельностью, и устанавливает приоритет применения судом в отношении указанных лиц иной меры пресечения, позволяющей продолжить осуществление ими предпринимательской деятельности.

Статья "Сроки содержания под стражей" будет дополнена отдельной частью, в которой указывается, что необходимость дальнейшего производства следственных действий не может являться единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей.

Это вводится для исключения случаев продления срока содержания под стражей предпринимателей в том случае, если расследование уголовного дела против них проходит неэффективно, указано в документе.

Новый закон также расширит гарантии для граждан, которые находятся в статусах подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в ходе осуществления уголовного преследования.

Ранее Путин заявлял, что избрание мер наказания в виде залога и домашнего ареста для обвиняемых в преступлениях в экономической сфере будет способствовать гуманизации правосудия.

До этого он сообщал о возникновении гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования в условиях санкций.

К таким он отнес запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества.

