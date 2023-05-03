В Молжаниновском районе Москвы завершили строительство поликлиники

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В Молжаниновском районе Москвы построили поликлинику с постом скорой медицинской помощи на 320 посещений в смену. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Сейчас жители района получают медицинскую помощь в городской поликлинике № 45 и детской городской поликлинике № 133, корпуса которых расположены внутри МКАД, в Войковском, Головинском, Левобережном районах и Ховрине. Поэтому новая поликлиника будет очень востребована", – заявил Загрутдинов.

В здании новой поликлиники размещены детское отделение, рассчитанное на 120 посещений в смену, и взрослое – на 200 посещений в смену. Кроме того, в медицинском учреждении действует женская консультация на 100 посещений смену, а также расположен пост скорой медицинской помощи на два машино-места.

Как уточнили в Депстрое, потоки пациентов не будут пересекаться, так как входы в отделения, женскую консультацию и пост скорой помощи разделены.

Кроме того, на территории поликлиники установили детскую игровую площадку и обустроили велопарковку. Фасады здания оформили пилонами и вертикальными ребристыми панелями из стеклофибробетона.

Поликлинику также оснастили современным медицинским оборудованием. В детском отделении разместились зоны приема анализов, здорового ребенка, дежурного врача, педиатрического отделения, вакцинопрофилактики, лучевой и функциональной диагностики, врачей-специалистов и реабилитации. Также там располагаются кабинеты выдачи справок и направлений, платных услуг и организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях.

Во взрослом отделении находятся кабинеты выдачи рецептов и выдачи больничных листов. Кроме того, в нем обустроены зоны приема анализов, дежурного врача, терапевтического отделения, лучевой и функциональной диагностики, врачей специалистов, а также зоны реабилитации и профилактики. В этой части поликлиники также можно найти аптеку и стационар на 5 коек.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев заявил, что в столице с начала года построили 37 социальных объектов. Власти разместили их рядом с жилыми кварталами в разных районах. Кроме того, было построено 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 2,1 миллиона квадратных метров – жилая площадь, отметил Бочкарев.

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