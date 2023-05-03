Почти 40 социальных объектов построили в Москве с начала года – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала текущего года в Москве построили 37 объектов социального назначения, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Их общая площадь составила более 420 тысяч квадратных метров.

"Градостроительная политика Москвы направлена на формирование максимально комфортной городской среды. Это подразумевает создание многофункциональной застройки с большим количеством объектов социальной инфраструктуры", – объяснил он.

Бочкарев уточнил, что новые социальные объекты были построены в разных районах города. Власти старались разместить их рядом с жилыми кварталами. По словам заммэра, высокое качество жизни населения предполагает шаговую доступность таких учреждений.

Кроме того, с начала года были построены 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 2,1 миллиона квадратных метров – жилая площадь.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что специалисты возведут четыре социально значимых объекта на северо-востоке Москвы. Так, в составе ЖК "Кольская 8" Бабушкинского района появится школа на 600 мест. Строительство планируют завершить в 2026 году.

В Бабушкинском районе также появится детско-взрослая поликлиника, она готова на 90%. Новое здание на 750 посещений в смену на улице Ленской разделят на детский и взрослый блоки. Медучреждение обустроено по новому московскому стандарту.



Собянин рассказал о строительстве четырех социально значимых объектов в Москве