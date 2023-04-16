Собянин рассказал о строительстве четырех социально значимых объектов в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты возведут четыре социально значимых объекта на северо-востоке Москвы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Так, в составе ЖК "Кольская 8" Бабушкинского района появится школа на 600 мест. Строительство планируют завершить в 2026 году. Школа на 650 мест также появится в составе ЖК "Шереметьевский" в районе Марьина Роща. Ввести объект в эксплуатацию также планируется в 2026 году.



Учебные заведения оснастят лабораторно-исследовательским комплексом, многофункциональными информационными библиотечными центрами, мастерскими по живописи и рисунку, пространствами для мероприятий, а также спортивными и обеденными залами и медблоками.

По словам Собянина, в школах создадут условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Территории рядом с объектами благоустроят и озеленят. Также там появятся зоны для спокойного отдыха.

Вместе с этим градоначальник рассказал, что спорткомплекс "Баланс" в районе Бибирево на Алтуфьевском шоссе готов на 65%. Специалисты достроят его в 2023 году. Объект оснастят бассейном для взрослых и детей, а также тренажерным залом, раздевалками и душевыми.

Собянин напомнил, что не так давно в этом районе ввел новый СК училища олимпийского резерва имени Гомельского. Там могут заниматься как юные спортсмены, так и местные жители.

В Бабушкинском районе также появится детско-взрослая поликлиника, она готова на 90%, поделился Собянин.



"Новое здание на 750 посещений в смену на улице Ленской разделят на детский и взрослый блоки. Медучреждение обустроено по новому московскому стандарту: зоны комфортного ожидания, понятная система навигации, современное оборудование, доступность для маломобильных горожан", – написал мэр.

Ранее Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на юге Москвы. По словам мэра, в скором времени достроенную школу на 900 обучающихся передаст инвестор городу в районе Москворечье-Сабурово.

Собянин присвоил статус промкомплекса еще двум столичным предприятиям

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!