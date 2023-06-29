"Жизнь в большом городе": медтехнологии

Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" до конца 2023 года создаст два научно-исследовательских центра по разработке медицинских препаратов. Благодаря этому появится 120 новых рабочих мест.

Как развиваются медицинские технологии в Москве? Как проходит процесс импортозамещения лекарств? Что выводит здравоохранение столицы на новый уровень? И как обновляют больницы и поликлиники? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".