Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

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29 июня, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": медтехнологии

"Жизнь в большом городе": медтехнологии

Сергей Собянин рассказал об обновлении двух поликлиник в Марьине

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об обновлении двух поликлиник в Марьине

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Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" до конца 2023 года создаст два научно-исследовательских центра по разработке медицинских препаратов. Благодаря этому появится 120 новых рабочих мест.

Как развиваются медицинские технологии в Москве? Как проходит процесс импортозамещения лекарств? Что выводит здравоохранение столицы на новый уровень? И как обновляют больницы и поликлиники? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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медицинагородвидеоАлина Гилева
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