29 июня, 19:00Город
"Жизнь в большом городе": медтехнологии
Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" до конца 2023 года создаст два научно-исследовательских центра по разработке медицинских препаратов. Благодаря этому появится 120 новых рабочих мест.
Как развиваются медицинские технологии в Москве? Как проходит процесс импортозамещения лекарств? Что выводит здравоохранение столицы на новый уровень? И как обновляют больницы и поликлиники? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".
Программа: Жизнь в большом городе