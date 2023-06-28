Сергей Собянин сообщил о запуске новой нейросети для выявления признаков заболеваний по КТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта, который может выявить несколько заболеваний на компьютерной томограмме. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, нейросеть способна выделить цветом области отклонения от нормы, сделать необходимые для врачей измерения и составить текстовое описание. Например, на снимке грудной клетки нейросеть видит признаки семи заболеваний, среди которых рак легких, коронавирус и остеопороз позвоночника.

Собянин подчеркнул, что подобные комплексные решения появляются благодаря развитию российского рынка разработчиков сервисов на основе ИИ.

Он напомнил, что первый подобный сервис заработал в столичных клиниках год назад и каждый месяц обрабатывает порядка 25 тысяч лучевых исследований. Второй сервис появился в этом году и обработал уже около 5 тысяч снимков.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что комплекс искусственного интеллекта Москвы теперь может одновременно выявлять до 10 патологий на компьютерной томограмме. По ее словам, подобные инновации позволяют обнаружить патологии у пациентов, которые обратились к специалисту для лечения других недугов.

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