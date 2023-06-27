Ракова заявила, что столичный комплекс ИИ научился выявлять до 10 патологий на КТ-снимках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комплекс искусственного интеллекта Москвы теперь может одновременно выявлять до 10 патологий на компьютерной томограмме, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Разработка комплексных решений на базе искусственного интеллекта – одно из главных направлений эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику в этом году. У нас уже работает два комплексных инструмента, которые на одном снимке могут выявить сразу несколько патологий", – поделилась она.

Не так давно, продолжила Ракова, нейросеть научилась распознавать образования надпочечников на КТ грудной клетки. Один сервис уже определяет до 10 отклонений на одном снимке. Такие инновации позволяют обнаружить патологии у пациентов, которые обратились к специалисту для лечения других недугов.

По словам вице-мэра, в общей сложности комплексный сервис ИИ помог врачам изучить уже свыше 270 тысяч медицинских изображений. Помимо образований надпочечников, нейросеть способна одновременно находить на компьютерной томограмме признаки рака легкого, коронавируса, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты и еще многое другое.

Ранее стало известно, что в сфере здравоохранения Москвы используются 12 отечественных зарегистрированных медицинских сервисов с технологиями ИИ, которые были одобрены Росздравнадзором. Это 70% от всех зарегистрированных в РФ таких программ.

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