Московские ученые разработали новый фантом для обучения врачей – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные ученые разработали тренировочный фантом, который способен имитировать сосуды и нервы человека. С помощью него медики будут совершенствовать свои практические знания, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам мэра, механизм позволит врачам развить навыки в таких манипуляциях, как доступ к сосудам под ультразвуковым контролем и блокада периферических нервов для анестезии. Инновацию протестировали в медицинском симуляционном центре Городской клинической больницы имени Боткина. Врачи-практиканты положительно оценили новый симулятор.



"Создатели тренировочной модели – научные сотрудники передового Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. Они уже разработали шесть разных медицинских фантомов", – поделился Собянин.

Благодаря им, продолжил мэр, медики получают опыт при ультразвуковой диагностике аневризм и тромбов сосудов головного мозга. Кроме того, они учатся манипуляциям под УЗ-навигацией.

Ранее Собянин заявил, что столичные власти выделят Российскому научному фонду грант. Он пойдет на финансирование исследований ученых Москвы. Принять участие в конкурсе могут коллективы из не более чем четырех человек, минимум половина которых младше 39 лет.