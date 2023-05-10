Москва выделила больше 200 млн рублей на тестирование инноваций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С апреля прошлого года город выделил столичным компаниям грантов на тестирование инновационных решений на сумму больше 200 миллионов рублей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В 2022 году такой возможностью воспользовались 100 столичных технологических компаний. В сумме они получили более 170 миллионов рублей. Сегодня общий размер одобренных грантов уже превысил отметку в 200 миллионов рублей", – рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Размер одного гранта составляет до двух миллионов рублей. Полученные средства предприятия могут потратить на логистические расходы, техническое обслуживание, пусконаладочные работы, страхование и другое. Данная грантовая программа позволяет компаниям тестировать свои разработки на базе столичных больниц, школ, объектов ЖКХ и других городских учреждений.

Отмечается, что в Москве тестируют продукты как сопоставимые с зарубежными, так и вовсе не имеющие аналогов. Например, в реабилитационном центре № 76 испытывают VR-платформу для коллективного обучения, а в детской больнице имени Филатова – реабилитационные ботинки, сделанные на базе космической обуви, способствующих поддержанию тонуса мышц ног. Последние уже используются в 30 медцентрах России.

Как добавил Фурсин, с 2019 года в рамках программы в Москве прошло свыше 350 пилотных тестирований различных инновационных решений. Они позволили компаниям привлечь порядка 800 миллионов рублей инвестиций.

Ранее сообщалось, что столичные производители лекарств, имеющие статус промышленного комплекса, могут каждый год экономить 40,6 миллиона рублей. Это возможно благодаря льготе по аренде земли и налоговым преференциям.

