На участке промзоны Вагоноремонт планируют построить технопарк и логистический центр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские власти выставили на аукцион право на комплексное развитие участков № 17, 18 бывшей промзоны Вагоноремонт, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"В ходе редевелопмента планируется строительство около 123 тысяч квадратных метров научно-производственной и общественно-деловой недвижимости, в том числе логистического центра площадью 10 тысяч квадратных метров и технопарка, площадь которого составит 15,95 тысячи квадратных метров", – приводит портал мэра и правительства Москвы слова Гамана.

При этом, как отметил глава департамента, после реализации проекта в столице появятся 660 новых рабочих мест.

Кроме того, победитель аукциона также сможет построить 165 тысяч квадратных метров жилья, 16,5 тысячи из которых – по программе реновации, сообщил Гаман.

Отмечается, что площадь участка превышает 15 гектаров. В настоящее время на нем расположены склады и стоянка спецтехники. Объем инвестиций в комплексное развитие этой территории оценивается почти в 25 миллиардов рублей.

Участие в торгах могут принять любые лица, соответствующие предъявляемым требованиям, в том числе собственники расположенного на территории бывшей промзоны имущества.

Ранее сообщалось, что в этом году Москва смогла реализовать права на реконструкцию четырех участков бывших промзон. Речь идет об участках № 16 Вагоноремонт, Красный Строитель, Дегунино – Лихоборы и № 58 Южное Очаково.

Общая площадь объектов составляет 66 гектаров, на них планируется возвести свыше миллиона квадратных метров недвижимости. По оценке заммэра Москвы Владимира Ефимова, проекты создадут в столице 16 тысяч рабочих мест.

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