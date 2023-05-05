Мишустин заявил, что в экономику нужно привлечь 10 трлн рублей в виде частных инвестиций

Фото: POOL/ТАСС/Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости привлечь в ближайшие 8 лет в экономику РФ не менее 10 триллионов рублей частных инвестиций. Об этом сообщает ТАСС.

Подобные значительные средства необходимы для производства приоритетных продуктов, сообщил министр.

По словам Мишустина, уже в 2023 году необходимо привлечь 2 триллиона рублей, для чего кабмин запустил механизм кластерной инвестиционной платформы, позволяющий предоставлять долгосрочные кредиты по льготной ставке.

С апреля 2023 была расширена программа промышленной ипотеки, предусмотренная для строительства, модернизации и реконструкции заводских помещений, кроме того, на треть была расширена программа государственных гарантий на поддержку промышленности.

Мишустин также сообщил, что правительство выделило 4 миллиарда рублей на более чем сотню проектов по обратному инжинирингу, то есть копированию иностранного изделия по готовому образцу.

Ранее Мишустин заявил об уверенном восстановлении экономики России. Он напомнил, что весной прошлого года эксперты предрекали РФ значительное падение ВВП, а сейчас Международный валютный фонд улучшил оценку по приросту российской экономики почти в два раза.



Мишустин рассказал о снижении объема ВВП на 2,1% по итогам 2022 года