В Москве объявили победителей конкурса грантов для НКО за помощь участникам СВО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские власти объявили о завершении конкурса для некоммерческих организаций (НКО), помогающих участникам специальной военной операции и членам их семей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

"Всего экспертную оценку прошли 154 заявки НКО, экспертная комиссия из 32 профессионалов провела более 460 экспертиз. Специалисты обращали внимание на наличие у НКО опыта успешной работы и апробированных методик и программ, учитывалась востребованность предлагаемых услуг у участников СВО и многое другое", – заявила Ракова.

Как отметила заммэра, по результатам конкурса 42 НКО получат поддержку от столичных властей. Организации смогут приступить к реализации программ на грантовые средства уже с 1 июня.

По словам Раковой, общий объем финансовой поддержки составляет 90 миллионов рублей. Около 70% НКО получат от двух до трех миллионов рублей, 10% заявок – от одного до двух миллионов, еще 20% проектов субсидируют на сумму до миллиона рублей.

Отмечается, что более половины победителей конкурса заявили свои проекты по направлениям "Преодоление" и "Сопричастность". Они предусматривают индивидуальное сопровождение в кризисной ситуации и реабилитацию демобилизованных участников СВО, включая психологическую помощь.

Около 17% получили гранты в рамках направления "Территория заботы. От семьи к семье". Такие субсидии уйдут на сбор и распространение гуманитарной помощи и другие акции.

15% НКО предложили проекты по оказанию юридической помощи, а также волонтерские проекты для семей участников СВО по направлению "Дела житейские".

10% победителей организуют работу мастерских, изготовят и адаптируют одежду для людей с инвалидностью в рамках направления "Мастерские для своих". Еще 5% предложат услуги по профессиональной ориентации по направлению "Могу и делаю".

Конкурс грантов для НКО, реализующих программы помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, начался в Москве 6 марта. Его организует столичный департамент труда и социальной защиты населения.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва сотрудничает с 250 социально ориентированными НКО. Такие организации работают с детьми-сиротами, людьми с инвалидностью и многодетными семьями. При этом по словам градоначальника, за последние четыре года Москва профинансировала 460 социально значимых проектов НКО на сумму 1,6 миллиардов рублей.