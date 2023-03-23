ИД "АиФ" представил образовательную платформу о лидерах НКО "Удивительные люди"

Фото: дирекция по развитию бренда ИД "Аргументы и факты"

Презентация мотивационной образовательной платформы о лидерах НКО "Удивительные люди" и паблик-ток о роли личности в работе над благотворительными инициативами прошли в Москве, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Совместно с 65 редакциями издательского дома "Аргументы и факты" фонд провел крупное исследование некоммерческого сектора с участием 533 некоммерческих организаций из 78 регионов, получивших президентские гранты в разные годы. По итогам были отобраны 25 руководителей – лидеров движения НКО, которые смогли успешно создать свой личный бренд и благодаря этому стали более ярко и заметно продвигать ценности своей организации во внешней среде и в информационном поле.

Именно эти герои стали участниками проекта "Удивительные люди", призванного научить представителей НКО из регионов создавать и продвигать личный бренд в СМИ, превращаясь в лидеров общественного мнения, чью позицию активно продвигают в газетах, на новостных сайтах, радио и ТВ как на региональных, так и на федеральных ресурсах, включая соцсети популярных медиа.

Проект запущен на сайте AIF.RU и реализуется фондом "АиФ. Доброе сердце" при поддержке Фонда президентских грантов и издательского дома "Аргументы и факты".

В дискуссии о том, как возникла идея такого проекта, как правильно рассказывать о себе, чтобы реализовать свой потенциал и привлечь внимание широкой аудитории СМИ к работе своей организации, приняли участие как авторитетные эксперты, так и амбассадоры проекта:

руководитель департамента регионального развития Фонда президентских грантов Наталья Алиева;

врио директора, директор по стратегическому развитию благотворительного фонда "АиФ. Доброе сердце" Светлана Горбачева;

первый заместитель генерального директора ИД "Аргументы и факты" Марина Мишункина;

исполнительный директор Ассоциации фандрайзеров Ирина Меньшенина;

директор по развитию медиааналитического агентства Ex Libris Виктория Прилепская;

президент и основатель центра "МногоМама", участница проекта "Удивительные люди" Алина Контарева;

руководитель центра реабилитации животных "Верность", участница проекта "Удивительные люди" Елена Афрова;

директор самарской региональной организации "За информационное общество", участница проекта "Удивительные люди" Анастасия Кнор;

руководитель АНО "Центр социальных инициатив" "Море добра", участница проекта "Удивительные люди" Екатерина Семкина;

бренд-директор ИД "Аргументы и факты", модератор дискуссии Елена Мулланурова.

"Когда мы говорим про личный бренд, то говорим про значимость и лидерство конкретного человека, которому доверяют множество других людей. И здесь руководители НКО выступают лидерами, зачинателями добрых дел. 25 руководителей, которых мы выбрали для участия в проекте, – из разных регионов, и они занимаются разной тематикой, но у всех них есть очень хороший PR-потенциал", – отметила Светлана Горбачева.

Она добавила, что в рамках исследования лишь 43% респондентов сказали, что глава НКО должен продвигать личный бренд, еще 30% уверены, что личный бренд должен быть и у экспертов организации. При этом 93,5% опрошенных отметили, что личный бренд для них равен бренду организации.

"Мы увидели, что есть большая потребность в получении новых знаний о личном бренде. И как раз именно поэтому фонд "АиФ. Доброе сердце" запускает образовательный курс в рамках этого проекта. Он включит в себя 10 онлайн-занятий, на него зарегистрировались уже порядка 300 участников из разных регионов, курс открыт для всех, но нацелен в первую очередь на руководителей и экспертов НКО. Регистрация бесплатна и доступна до 30 марта", – рассказала она.

По мнению Ирины Меньшениной, в целом сначала вокруг НКО нужно собрать людей, а потом придут и деньги. Именно об этом спикер планирует рассказать в рамках вебинара и лекции с возможностью обратной связи для участников образовательного курса от "АиФ. Доброе сердце".

"Мое убеждение – каждый человек в нашей стране готов участвовать в жизни НКО, готов менять жизнь вокруг себя. Если он в лице конкретной НКО видит партнера, которому доверяет, то свои деньги, сколько у него есть для благотворительности, он отдаст именно этой организации. Конкуренция в фандрайзинге среди НКО есть, но это конкуренция заключается в том, кто соберет вокруг себя больше сторонников", – подчеркнула эксперт.

Ранее ИД "Аргументы и факты" представил мультимедийный проект "Мир неравнодушных людей", а также паблик-ток о благотворительности. Спецпроект является просветительской платформой о 100 некоммерческих организациях из разных регионов России, получивших президентские гранты на развитие благотворительности, волонтерства, охраны окружающей среды, развития институтов гражданского общества, сохранения исторической памяти и укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.

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