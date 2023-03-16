ИД "АиФ" презентовал проект "Мир неравнодушных людей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Издательский дом "Аргументы и факты" презентовал мультимедийный проект "Мир неравнодушных людей", а также паблик-ток о благотворительности, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Мультимедийный спецпроект "Мир неравнодушных людей" является просветительской платформой о 100 некоммерческих организациях из разных регионов России, получивших президентские гранты на развитие благотворительности, волонтерства, охраны окружающей среды, развития институтов гражданского общества, сохранения исторической памяти и укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.

Проект запущен на сайте aif.ru и реализуется благотворительным фондом "АиФ. Доброе сердце" при поддержке Фонда президентских грантов и ИД "Аргументы и факты".

На презентации проекта гостями и спикерами стали:

исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов;

гендиректор ИД "Аргументы и факты", председатель попечительского совета благотворительного фонда "АиФ. Доброе сердце" Руслан Новиков;

директор по стратегическому развитию, врио директора благотворительного фонда "АиФ. Доброе сердце" Светлана Горбачева;

директор благотворительного фонда "В твоих руках", внедряющего программы наставничества для подростков выпускников детских домов, Мария Кочина;

президент фонда "Банк еды "Русь" Юлия Назарова;

актриса, телерадиоведущая и попечитель БФ "Подсолнух" Алла Довлатова;

гендиректор археологического парка "Аргамач", село Аргамач-Пальна, Александр Голотвин;

руководитель пресс-службы Николо-Сольбинского женского монастыря Андрей Теплоухов;

директор по фандрайзингу и коммуникациям благотворительного фонда "Лавка радостей" Полина Артемьева.

"Большинство спецпроектов издательского дома "АиФ" социальные, потому что мы тоже люди неравнодушные и стремимся своими силами улучшать жизнь", – сказал Руслан Новиков.

По его словам, "АиФ" с уважением относится к социальным активистам некоммерческих организаций. Кроме того, важной миссией СМИ является поддержка этих организацией, считает Новиков.

В свою очередь, директор по стратегическому развитию рассказала о ключевой задаче проекта и о том, как осуществлялась работа над ним. Светлана Горбачева уточнила, что на сайте "Аргументы и факты" читатели могут узнать всю информацию о каждом проекте НКО.

"Фонд АиФ "Доброе сердце" очень часто в регионах получает просьбы помочь с пиаром, с публикациями в СМИ, со сбором средств на лечение тяжелобольного ребенка, где сумма очень большая. Поскольку мы федеральный фонд, мы работаем по всей России, к нам эти запросы льются рекой", – сказала она.

Горбачева отметила, что фонд стремится расширить сотрудничество, кроме того, у фонда существует большая сеть в регионах. С прошлого года сеть выросла, после того как фонд начал помогать беженцам.

Также она рассказала, что фонд не только помогает семьям, но и НКО. То есть у фонда имеется определенная экспертиза, которой можно поделиться. Именно в проекте "Мир неравнодушных людей" экспертиза играет свою роль.

"Все мы привыкли добрые дела делать тихо. На самом деле нужно делать их громко, потому что как еще люди могут к нам присоединиться, как они смогут поучаствовать? Поэтому чем чаще, чем лучше, чем понятнее мы объясняем нашу работу и приглашаем людей к нам присоединиться, тем, безусловно, ярче развивается культура благотворительности в нашей стране", – рассказала Горбачева.

Она рассказала, что экспертами фонда, редакторами, журналистами, профессиональным медийным сообществом были выбраны 300 проектов по всей стране, которые были рассортированы по регионам. Каждый проект оценили по нескольким параметрам. Так появились 100 проектов из 30 регионов России, которые получили большую медийную поддержку. Для этих проектов в рамках "Мира неравнодушных людей" создали профессиональные видео об их работе, которые можно использовать для фандрайзинга.

Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов рассказал, в свою очередь, о важности взаимодействия медиа и представителей некоммерческого сектора. Он отметил, что любому НКО важно, чтобы медиа рассказывали про некоммерческий сектор.

Долгов заявил, что медиа и проекты НКО и СМИ должны показывать и рассказывать широкой аудитории, как некоммерческие организации помогают людям с ограниченными возможностями, как помогают бездомным найти работу, восстановить документы, помогают людям с ментальными расстройствами стать полноправными членами общества и так далее.

Актриса, телерадиоведущая Алла Довлатова поделилась своим успешным опытом взаимодействия звездных попечителей и НКО. Она отметила, что привлечение фондами деятелей спорта, культуры, политики и других, к кому есть доверие, – это правильный момент.

"Потому что если я заслужила доверие и никого никогда не обманывала, значит, люди прекрасно понимают, что и при сотрудничестве с фондом помощь, переданная фонду через меня, через мои призывы помочь, попадет адресно и точно туда, куда нужно", – сказала актриса.

Довлатова заявила, что о фонде необходимо рассказывать и попечители делают это с радостью.

Президент благотворительного фонда "Банк еды "Русь" рассказала, что благотворительность доступна и прозрачна для всех. Юлия Назарова заявила о стремлении помогать не только нуждающимся, но делать благотворительность эффективной, понятной, доступной и прозрачной для всех.

"В том числе при поддержке Фонда президентских грантов мы вовлекаем все больше людей в благотворительность, увеличиваем денежные и товарные сборы в пользу одиноких пенсионеров и семей в трудной жизненной ситуации", – сказала Назарова.

Она отметила, что для достижения всех целей фонд создает методические материалы для НКО и образовательные программы по развитию лидерских качеств волонтеров.

Директор благотворительного фонда "В твоих руках", который внедряет программы наставничества для выпускников детских домов, рассказала, что фонд смог помочь тысяче подростков.

"У нас все программы выстроены в некий цикл, это поддерживающая среда, куда ребенок попадает в юном возрасте, мы работаем с детьми от 12 лет, но в среднем это 14–15 лет", – сказала Мария Кочина.

По ее словам, этим детям привычнее не идти в семью, а жить в той среде, к которой они привыкли. Фонд успешно помогает им.

В свою очередь, директор археологического парка "Аргамач" отметил, что организация стала площадкой, которая объединила ряд общественных НКО, занимающихся сохранением исторической памяти, археологического наследия.

"Благодаря нашей совместной работе вымирающее долгие годы село стало оживать. Тут даже дома в 5–10 раз подорожали. Это эффект возрождения территорий. Народ перестал уезжать из села, наоборот, сюда приезжает молодежь", – рассказал Александр Голотвин.

По его словам, центр стал притяжением НКО для реализации проектов, кроме того, осуществляется помощь семи организациям, которым предоставляется площадка, размещение, питание бесплатно или по доступным ценам.

Директор по фандрайзингу и коммуникациям благотворительного фонда "Лавка радостей" Полина Артемьева рассказала о своем проекте. Она отметила, что в "Лавку радости" можно принести ненужные вещи, а также обрести вещи, которые необходимы.

"У нас эти вещи сортируются, сортировать вещи помогают волонтеры и неравнодушные люди, которым огромное спасибо. Часть вещей мы сразу отправляем нуждающимся. Это региональные благотворительные организации, беженцы, погорельцы, пострадавшие от пожара", – отметила Артемьева.

По ее словам, непригодные для передачи людям вещи отправляются в собачьи приюты или на переработку.

Пресс-секретарь Николо-Сольбинского монастыря Андрей Теплоухов рассказал, что реализация проекта по организации "Доброй школы на Сольбе" для сирот и девочек из неблагополучных семей реорганизовала жизнь всего района вокруг храма. В рамках проекта был возрожден монастырь. В данный момент монастырь занимается медиаресурсами.

"Твори добрые дела. Причем можно творить их, не просто перечислив на карточку какие-то деньги. Кто-то может приехать в монастырь потрудиться безвозмездно", – рассказал Теплоухов.

Он отметил, что помощь может быть самой разной.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги акции "Добрая елка" в Москве. По словам мэра столицы, горожане исполнили более тысячи желаний подопечных благотворительных фондов.

По словам Собянина, новогодние желания загадывали дети из малообеспеченных, многодетных и приемных семей, а также ребята с инвалидностью и москвичи старше 60 лет.



Собянин поблагодарил принявших участие в благотворительной акции "Добрая елка" москвичей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!