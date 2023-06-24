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Политика

Путин назвал изменой и ударом по России призывы Пригожина к мятежу

Путин назвал изменой и ударом по России призывы Пригожина к мятежу

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Российские войска сражаются героически. Владимир Путин сообщил, что ночью говорил с командующими всех направлений.

Против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада. Об этом также заявил российский президент.

По словам Путина, Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее и власти не дадут повториться расколу в РФ. В стране пытаются организовать мятеж.

Путин также назвал происходящее изменой и предательством своей страны и народа.

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