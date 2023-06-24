Путин назвал изменой и ударом по России призывы Пригожина к мятежу

Российские войска сражаются героически. Владимир Путин сообщил, что ночью говорил с командующими всех направлений.

Против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада. Об этом также заявил российский президент.

По словам Путина, Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее и власти не дадут повториться расколу в РФ. В стране пытаются организовать мятеж.

Путин также назвал происходящее изменой и предательством своей страны и народа.