Запад понял фразу "хрен им", сказанную Путиным про сокращение РФ ядерного оружия – Песков

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Несмотря на сложности перевода, на Западе поняли фразу "хрен им", сказанную Владимиром Путиным про сокращение Россией ядерного оружия, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Речь идет о выступлении президента РФ на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее журналисты обратили внимание, что в западных СМИ эту идиому, произнесенную российским лидером, перевели несколько иначе.

"Есть и в английском языке ряд идиом, выражений и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский. И наоборот. Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли", – сказал Песков.

Владимир Путин заявил, что Запад пытается втянуть Россию в переговоры по сокращению ядерного оружия потому, что у него таких вооружений меньше. На попытки склонить РФ к сокращению ядерного оружия президент ответил фразой "хрен им".

Он подчеркнул, что ядерное оружие необходимо России для обеспечения своей безопасности. Сейчас необходимости в его применении нет, однако в случае угрозы существованию страны РФ будет применять все возможные средства.

Путин заявил, что не видит смысла в ядерном ударе по Украине