Путин ответил фразой "хрен им" на попытки склонить РФ к сокращению ядерного оружия

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Запад пытается втянуть Россию в переговоры по сокращению ядерного оружия потому, что у него таких вооружений меньше. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023.

"У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО, и они знают об этом, и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению – хрен им", – сказал президент.

Он подчеркнул, что ядерное оружие необходимо России для обеспечения своей безопасности. Сейчас необходимости в его применении нет, однако в случае угрозы существованию страны РФ будет применять все возможные средства.

Говоря о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии, Путин отметил, что первые снаряды уже доставили, а полностью завершить соответствующую работу планируется до конца года.

"Это (ЯО в Белоруссии. – Прим. ред.) как элемент именно сдерживания. Чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве", – добавил он.

Глава государства также заметил, что сам факт обсуждений возможности применения ядерного оружия снижает порог для осуществления такого сценария. В то же время США уже когда-то создали соответствующий прецедент, подытожил Путин.

Между тем, комментируя выступление президента, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, заверил, что фраза "хрен им" не говорит об отказе РФ от переговоров с США. Он также выразил уверенность в том, что посыл речи Путина на ПМЭФ услышат на Западе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что идея размещения российского ядерного оружия в стране принадлежит ему. По его словам, речи о шантаже со стороны РФ, как пишут западные СМИ, не идет. Вопрос заключается в обеспечении безопасности Белоруссии, подчеркнул он.

