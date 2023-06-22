Мишустин заявил, что в России нужно нарастить выпуск отечественных самолетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

России нужно снизить зависимость от импорта в авиационной промышленности и увеличить производство собственных самолетов. Об этом в ходе совещания по развитию гражданского авиастроения заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов и комплектующих. Наладить выпуск отечественных машин и расширить их линейку", – цитирует его ТАСС.

Глава кабмина отметил, что авиапром является системообразующей отраслью промышленности РФ. Он также напомнил, что Владимир Путин недавно поручил развивать отечественную авиацию, в том числе путем создания собственных самолетов. Это особенно важно в условиях санкций, подытожил премьер.

Ранее стало известно, что до конца года долю отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний планируется увеличить до 15%. Для вертолетов же целевой показатель – 88%. При этом летную годность иностранных лайнеров поддерживать продолжат.



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