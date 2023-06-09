В России импортозаместили воздушные фильтры для иностранных самолетов

Фото: depositphotos/joyfull

Авиакомпания "Аэрофлот" и корпорация "Росатом" завершили процесс одобрения применения отечественных воздушных фильтров для самолетов иностранного производства. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В компании уточнили, что в рамках проекта было освоено производство воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолета.

Производством занимается компания "Наука и инновации" при задействовании научного потенциала Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского.

Как показали испытания, российские воздушные фильтры соответствуют всем требуемым техническим характеристикам. Кроме того, они имеют расчетный ресурс, который превышает показатели аналогичных зарубежных компонентов на 20–25%.

В авиакомпании рассказали, что вместе с "Росатомом" и прочими научно-исследовательскими центрами России хотят расширить линейку импортозамещенных компонентов для иностранных самолетов.

Ранее СМИ сообщали о том, что рейсы между Российской Федерацией и Вьетнамом могут быть возобновлены в полном объеме в 2023 году.

До этого стало известно, что долю отечественных самолетов в парке РФ планируют увеличить до 15% до конца текущего года. Минпромторг также заявил о планах снизить импортозависимость в производстве самолетов.

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля