Долю отечественных самолетов в парке РФ планируют увеличить до 15% до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Долю отечественных самолетов в парке РФ планируют увеличить до 15% до конца текущего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы российского министерства промышленности и торговли, подготовленные к итоговой коллегии за 2022 год.

"Удовлетворение потребностей внутрироссийских перевозок за счет авиационной техники российского производства с достижением 15% самолетов, 88% вертолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков", – уточнили в ведомстве.

Министерство заявило о планах снизить импортозависимость в производстве самолетов. Там также добавили, что намерены поддерживать летную годность иностранных лайнеров.

Ранее авиакомпания Utair допустила остановку до 30% своего вертолетного парка в 2023 году в случае, если проблемы с поставкой агрегаторов и комплектующих сохранятся. Гендиректор компании Андрей Мартиросов отметил, что в данный момент наиболее остро стоит вопрос о поставке двигателей на отечественные вертолеты и те, что были произведены за рубежом.

В случае отсутствия поставок или длительных задержек у вертолетов снижается налет, что приводит к потере выручки у авиакомпаний, а заказчики услуг ищут другие решения и предложения на рынке, добавил Мартиросов.

