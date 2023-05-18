Авиакомпания Utair допустила остановку до 30% вертолетов в РФ из-за санкций

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Авиакомпания Utair допускает остановку до 30% своего вертолетного парка в 2023 году в случае, если проблемы поставкой агрегаторов и комплектующих сохранятся. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы делаем прогноз по своему парку. Если ситуация не изменится, то будет остановка 30% (парка. – Прим. ред.). Я думаю у других операторов ситуация не лучше", – сказал гендиректор компании Андрей Мартиросов.

Он отметил, что в данный момент наиболее остро стоит вопрос о поставке двигателей на отечественные вертолеты и те, что были произведены за рубежом.

В случае отсутствия поставок или длительных задержек у вертолетов снижается налет, что приводит к потере выручки у авиакомпаний, а заказчики услуг ищут другие решения и предложения на рынке, добавил Мартиросов.

Отмечается, что парк компании насчитывает почти 200 вертолетов.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор насчитал 2 тысячи авиарейсов в 2022 году на западных самолетах с просроченными запчастями из-за санкций.

По итогам внеплановых проверок нескольких сотен авиапредприятий было установлено, что компании, использующие западные самолеты, ощущают дефицит запчастей, а также испытывают проблемы с поставками расходников.

