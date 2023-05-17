Ространснадзор насчитал 2 тыс полетов самолетов с просроченными запчастями в 2022 году

Фото: depositphotos/Feverpitch

Ространснадзор насчитал 2 тысячи авиарейсов в 2022 году на западных самолетах с просроченными запчастями из-за санкций. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на слова главы Ространснадзора Виктора Басаргина.

По его словам, несмотря на санкции, гражданская авиация России бесперебойно выполняет доставку пассажиров. Он заявил, что МАК счел 2022 год лучшим по безопасности полетов в РФ за последние пять лет.

По итогам внеплановых проверок нескольких сотен авиапредприятий было установлено, что компании, использующие западные самолеты, ощущают дефицит запчастей, а также испытывают проблемы с поставками расходников.

"Заказ обусловлен повышенной стоимостью и увеличением сроков: в среднем с 3–7 дней (до санкций. – Прим. ред.) до 60–120 дней. Некоторые специфические изделия завезти просто невозможно", – сказал глава Ространснадзора.

Из-за этих проблем происходят нарушения в эксплуатации авиационной техники, которые напрямую влияют на безопасность полетов, добавил Басаргин. Суммарно зафиксировано более 2 тысяч полетов с компонентами с истекшим ресурсом. Однако он не уточнил, о каких типах авиаперевозок идет речь.

В свою очередь, в Минтрансе заявили, что Росавиация и Ространснадзор по-разному оценивают риски. Подобные оценки требуют уточнения с ежегодным анализом. Отмечается, что каждый год российские перевозчики выполняют порядка 1 миллиона рейсов.

В больших авиационных компаниях сотрудники отрицают использование запчастей с истекшим сроком годности, а также не знают о нарушениях у конкурентов. По словам топ-менеджера одного из перевозчиков, "проверяющие могли пересчитать батарейки или аккумуляторы". Спикер рассказал, что к полету не допускают просроченные детали, например, механизации крыла и гидравлических систем.

В "Аэрофлоте" заявили, что авиакомпании группы "не используют авиационные компоненты с истекшим ресурсом" и обеспечены запчастями для "бесперебойной и надежной эксплуатации воздушного парка". Там же подчеркнули, что запчасти проходят серьезный входной контроль на качество и имеют соответствующие сертификаты.

Один из экспертов рассказал, что крупные перевозчики предпочтут припарковать парк, а не летать с просроченными запчастями. Например, в Azur Air сейчас летает 13 из 22 самолетов, в том числе стоят 5 Вoeing 767, часть из которых ожидают разрешения властей на вывоз двигателей в другую страну для ремонта.

Эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов заявил, что проблема с поддержкой летной годности зарубежных судов в России стоит остро и будет усложняться. Он отметил, что на рынке может появиться дефицит флота. Однако "это лучше, чем отказы в воздухе".

Борисов считает, что нельзя повторять негативный опыт Ирана. В этой стране после санкций столкнулись с повышенной аварийностью и невозможностью наладить строгий контроль отрасли.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что западные самолеты российских авиакомпаний смогут летать до 2030 года при условии выполнения работ по поддержанию их летной годности.

Он отметил, что санкции против авиаотрасли РФ, а именно запрет на поставку запчастей и техобслуживание авиатехники, никак не повлияли на безопасность полетов в России.

В свою очередь, глава единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик рассказал, что если ситуация с поставками запчастей не ухудшится и будут найдены пути, как поддержать импортную технику, то магистральные Airbus A319 в России будут летать еще десять лет без проблем.

