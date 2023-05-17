"Аэрофлот" запросил около 100 изменений в салон отечественного авиалайнера Ту-214

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила внести 99 изменений в дизайн салона среднемагистральных пассажирских самолетов Ту-214. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Как отметил гендиректор компании "Центра авиационных технологий и интерьера" (ЦАТИ) Сергей Павлов, дизайн интерьера Ту-214 основан на разработках тридцатилетней давности. Поэтому сейчас возникает запрос на модернизацию салона самолета с учетом современных технологических решений.

По данным источников журналистов, "Аэрофлот" предложил увеличить объем багажных полок, чтобы чемоданы размещались поперек "на боку" и на одну полку влезало до шести чемоданов.

Кроме того, авиакомпания потребовала установить на креслах бизнес-класса под спинкой опускающуюся подножку для пассажира, сидящего в следующем ряду. Также был поднят вопрос об установке подставки для телефона или планшета. Однако эти требования пока невыполнимы, следует из переписки авиакомпании и производителя.

"Аэрофлот" также настаивает на приведение аварийно-спасательного оборудования Ту-214 в соответствие с западным оборудованием. Однако в ОАК предлагают заменить его на российские аналоги, так как иностранные образцы перестали поставлять в Россию.

Также в запросы заказчика входит использование оборудование стандарта ATLAS на кухне. На данный момент оно не поставляется в Россию из-за санкций. Производитель предложил заменить ATLAS на отечественный аналог.

Как отмечают в ОАК, часть требований "Аэрофлота" не являются выполнимыми, однако стороны находятся на финальной стадии обсуждения.

Осенью прошлого года ОАК и "Аэрофлот" подписали соглашение о поставке 339 самолетов российского производства. По соглашению, производитель передаст в аренду перевозчику 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214. Аренда будет осуществляться в период с 2023 по 2030 год.