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Новости

15 мая, 23:45

Политика

Новости часа: в РФ планируют увеличить производство Ту-214 к 2027 году

Новости часа: в РФ планируют увеличить производство Ту-214 к 2027 году

Новости часа: российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой

В Минобороны РФ впервые сообщили о сбитой крылатой ракете Storm Shadow

Два ракетоносца Ту-95МС совершили полет над акваторией Чукотского моря

Новости часа: Wildberries приостановил начисления за рекламу после митинга продавцов

Два ракетоносца Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Чукотского моря

ВС РФ поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ в зоне СВО

Новости часа: синоптики пообещали грозу и сильный ветер в столице 11 мая

ВС РФ поразили пункт управления бригады теробороны ВСУ в ДНР

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия планирует увеличить производство Ту-214 до двадцати лайнеров в год к 2026-2027 годам. Об этом заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Франция готова обучать украинских пилотов, поставлять Киеву боеприпасы, но не боевые самолеты, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Китай будет укреплять сотрудничество с Африкой в новой ситуации, завил председатель КНР Си Цзиньпин.

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