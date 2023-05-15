Новости часа: в РФ планируют увеличить производство Ту-214 к 2027 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия планирует увеличить производство Ту-214 до двадцати лайнеров в год к 2026-2027 годам. Об этом заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Франция готова обучать украинских пилотов, поставлять Киеву боеприпасы, но не боевые самолеты, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Китай будет укреплять сотрудничество с Африкой в новой ситуации, завил председатель КНР Си Цзиньпин.

