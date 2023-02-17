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18:15

Политика

Минобороны РФ показало работу ЗРК "Бук-М2" в зоне проведения СВО

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Минобороны РФ опубликовало кадры работы ЗРК "Бук-М2" в зоне проведения специальной военной операции. Российским военным было приказано уничтожить воздушную цель – беспилотник. Зенитно-ракетный комплекс приводит ракеты в стартовое положение, радиолокационная станция сканирует сектор. Как правило, для некрупной цели нужна одна ракета.

Российские военные рассказали, что при использовании ЗРК "Бук-М2" с момента от обнаружения до поражения цели может пройти 10 секунд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Фоменко
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