Фото: kremlin.ru

Идея "корейского сценария" для Украины представляет собой хотелки пропаганды Киева. Таким мнением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Речь идет о периоде разделения Кореи в 1945 году, когда государство поделилось на Республику Корею и КНДР. После Корейской войны с 1950 по 1953 год две страны были разделены демилитаризованной зоной. В республике прошла волна антикоммунистического движения, в то время как в КНДР установили Советское гражданское управление.

"Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны. А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием", – написал в своем телеграм-канале Медведев.

Тезис о "корейском сценарии" ранее представил экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. По его словам, Западная Украина может пойти по пути Республики Кореи. Для этого необходимы соответствующие гарантии и условия, считает он.



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