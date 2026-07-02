03:37Транспорт
Ограничения на полеты объявлены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов объявлены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В ведомстве отметили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Вечером 1 июля ограничения на полеты уже вводились в аэропорту Жуковский на фоне очередной попытки атаки БПЛА на столичный регион.
Позже ограничения в аэропорту отменили и он вернулся к штатному режиму работы.
Российским туристам объяснили, куда обращаться при отмене или переносе авиарейса