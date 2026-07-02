Ограничения на полеты объявлены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов объявлены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 1 июля ограничения на полеты уже вводились в аэропорту Жуковский на фоне очередной попытки атаки БПЛА на столичный регион.

Позже ограничения в аэропорту отменили и он вернулся к штатному режиму работы.