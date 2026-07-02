Новый налоговый вычет появится в России с 1 сентября

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Граждане смогут с 1 сентября получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, которые были заключены с начала 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин РФ.

Нововведение является одной из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса россиян к финансовым инструментам, которые позволяют формировать сбережения на будущее.

В Минфине отметили, что размер вычета будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика.

Также с 1 сентября вырастет вычет для родителей, которые делают взносы в пользу своих детей. Теперь они смогут заявить к вычету сумму взносов до 500 тысяч рублей. Подробно узнать об условиях получения вычета и уточнить его размер можно в ФНС России.

Ранее в Госдуме предложили дать молодоженам возможность возместить часть расходов на свадьбу при помощи налогового вычета с суммы до 400 тысяч рублей. По словам депутатов, такая поддержка будет воспринята как свадебный подарок от государства и поспособствует созданию новых семей.

В России также призвали сохранить текущие условия для самозанятых минимум до 2028 года. Эксперты отметили, что необходимо добиваться соблюдения гарантий, которые предусмотрены при запуске специального налогового режима.