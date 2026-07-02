Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 04:35

Экономика

Новый налоговый вычет появится в России с 1 сентября

Фото: depositphotos/Professor25

Граждане смогут с 1 сентября получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, которые были заключены с начала 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин РФ.

Нововведение является одной из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса россиян к финансовым инструментам, которые позволяют формировать сбережения на будущее.

В Минфине отметили, что размер вычета будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика.

Также с 1 сентября вырастет вычет для родителей, которые делают взносы в пользу своих детей. Теперь они смогут заявить к вычету сумму взносов до 500 тысяч рублей. Подробно узнать об условиях получения вычета и уточнить его размер можно в ФНС России.

Ранее в Госдуме предложили дать молодоженам возможность возместить часть расходов на свадьбу при помощи налогового вычета с суммы до 400 тысяч рублей. По словам депутатов, такая поддержка будет воспринята как свадебный подарок от государства и поспособствует созданию новых семей.

В России также призвали сохранить текущие условия для самозанятых минимум до 2028 года. Эксперты отметили, что необходимо добиваться соблюдения гарантий, которые предусмотрены при запуске специального налогового режима.

В Госдуме разработали законопроект о налоговом вычете за содержание животных из приюта

Читайте также


экономика

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика