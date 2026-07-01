Совфед одобрил закон о поэтапном переходе с УСН на НДС

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Сенаторы во время заседания Совфеда одобрили закон о поэтапном переходе с упрощенной системы налогообложения (УСН) на налог на добавленную стоимость (НДС).

Документ устанавливает этапы перехода при следующих пороговых значениях: 20 миллионов рублей за 2026–2029 годы, 15 миллионов – за 2030 год, 10 миллионов – за 2031-й и последующие годы.

Обязанность по уплате НДС будет возникать с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было превышение в течение налогового периода по УСН суммы доходов в совокупности. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ожидается, что сохранение порога выручки в 20 миллионов рублей затронет более 360 тысяч предпринимателей. Бизнесмены с УСН будут освобождены от уплаты НДС, что даст им возможность адаптироваться к внешним факторам и новым налоговым механизмам, отмечал глава Минфина РФ Антон Силуанов.