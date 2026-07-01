Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 13:20

Политика

Совфед одобрил закон о поэтапном переходе с УСН на НДС

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сенаторы во время заседания Совфеда одобрили закон о поэтапном переходе с упрощенной системы налогообложения (УСН) на налог на добавленную стоимость (НДС).

Документ устанавливает этапы перехода при следующих пороговых значениях: 20 миллионов рублей за 2026–2029 годы, 15 миллионов – за 2030 год, 10 миллионов – за 2031-й и последующие годы.

Обязанность по уплате НДС будет возникать с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было превышение в течение налогового периода по УСН суммы доходов в совокупности. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ожидается, что сохранение порога выручки в 20 миллионов рублей затронет более 360 тысяч предпринимателей. Бизнесмены с УСН будут освобождены от уплаты НДС, что даст им возможность адаптироваться к внешним факторам и новым налоговым механизмам, отмечал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Минпромторг предложил повысить НДС на импортные онлайн-товары до 22%

Читайте также


политикаэкономика

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

Почему падает поддержка Украины со стороны НАТО?

Эксперты уверены: ситуация демонстрирует проявление самостоятельности отдельных государств

Читать
закрыть

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика