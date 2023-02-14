Володин заявил, что свыше 60% покинувших РФ граждан вернулись обратно

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Свыше 60% граждан РФ, которые ранее покинули территорию государства, уже вернулись обратно и продолжают осуществлять деятельность на прежней работе. Об этом рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

"У нас, кстати, за время с момента отъезда более 60% вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где раньше были", – цитирует его ТАСС.

Однако Володин не уточнил, о каком именно периоде отъезда идет речь.

Ранее спикер нижний палаты парламента заявил, что в Госдуме обсуждают возможность конфискации имущества россиян, которые уехали за рубеж и оскорбляют РФ.

По мнению Володина, это может коснуться "негодяев" и "нарушителей закона". При этом применять подобный подход спикер ГД предложил к каждому из причастных к таким действиям индивидуально.

В Госдуме создадут группу по изучению мер против уехавших россиян

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