Ограничения сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

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Ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Меры безопасности вводились в авиагаванях всего на несколько минут. Аэропорты возвращаются к штатному режиму работы.

В среду, 1 июля, аналогичные ограничения уже вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Они были объявлены на фоне угрозы атаки БПЛА на Московский регион.

Вечером того же дня на подлете к столице удалось перехватить в общей сумме пять вражеских беспилотников. На местах падения обломков БПЛА работали специалисты экстренных служб.