15:27Безопасность
Два ракетоносца ТУ-95МС совершили полет над нейтральными водами Чукотского моря
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Российские стратегические ракетоносцы ТУ-95МС осуществили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря. Об этом рассказали в министерстве обороны России.
В ведомстве заявили, что полет продолжался более 13 часов. Во время миссии экипажи самолетов дальней авиации провели дозаправку топливом в воздухе.
Кроме того, в Минобороны РФ подчеркнули, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России осуществляют полеты согласно всем международным правилам.
"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", – говорится в сообщении.
Ранее в военном ведомстве рассказали, что два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ осуществили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, он продолжался в течение 14 часов.
Отмечалось, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.
Экипажи дальней авиации ВКС РФ провели патрулирование над Охотским и Японским морями
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