Два ракетоносца ТУ-95МС совершили полет над нейтральными водами Чукотского моря

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские стратегические ракетоносцы ТУ-95МС осуществили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

В ведомстве заявили, что полет продолжался более 13 часов. Во время миссии экипажи самолетов дальней авиации провели дозаправку топливом в воздухе.

Кроме того, в Минобороны РФ подчеркнули, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России осуществляют полеты согласно всем международным правилам.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", – говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве рассказали, что два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ осуществили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, он продолжался в течение 14 часов.

Отмечалось, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Экипажи дальней авиации ВКС РФ провели патрулирование над Охотским и Японским морями