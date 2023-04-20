Суд признал незаконным платный возврат бракованных товаров на Wildberries

Фото: depositphotos/stasokulov

Суд признал неправомерной практику маркетплейса Wildberries взимать с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара, в компании с подобным решением не согласны и собираются оспорить. Об этом сообщает РБК.

Замруководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Московской области Николай Дрозд объяснил, что в случае, когда покупатель обнаружил у купленной вещи недостатки, не обговоренные продавцом, он имеет право требовать замену на продукцию той же марки.

Кроме того, пояснил Дрозд, покупатель может потребовать заменить товар на другой с перерасчетом стоимости, потребовать безвозмездно устранить дефекты или же отказаться от покупки и получить ее полную стоимость обратно.

В случае, если маркетплейс взимает или удерживает денежные средства при отказе от бракованной вещи, происходит нарушение действующего законодательства, заявили в Роспотребнадзоре.

Представитель Wildberries, однако, считает, что суд не разобрался в обстоятельствах дела в полной мере. Он также отметил, что на суде не присутствовали представители компании, так как не были надлежащим образом извещены.

По словам представителя компании, после вступления в силу решения суда, Wildberries намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Кроме того, в маркетплейсе уточнили, что возврат бракованных товаров остается для покупателей бесплатным, а клиент оплачивает возврат лишь в случае, когда товар оказывается надлежащего качества и происходит "злоупотребление бесплатными сервисами компании". В Wildberries сообщили, что подобная мера применяется к клиентам, заказывающим большое количество вещей с малым процентом выкупа.

Ранее сообщалось, что сотрудники Wildberries готовят коллективный иск к маркетплейсу. Целью иска является переквалификация договоров гражданско-правового характера сотрудников в трудовые.

