Wildberries начал убирать из продажи товары с низким рейтингом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Wildberries начал временно убирать из продажи товары с рейтингом ниже 3 баллов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

"Онлайн-платформа начинает приостанавливать поставки товаров, на которые поступают жалобы покупателей на их низкое качество", – сказали в компании.

Отмечается, что товары с низким рейтингом будут возвращаться продавцу. При этом предусмотрена возможность возобновления продажи продукции: для этого должен вырасти общий рейтинг резидента торговой площадки.

Ранее стало известно, что российские маркетплейсы планируют создать черный список продавцов подделок. Речь о товарах, подлежащих обязательной маркировке, в числе которых обувь, одежда, автомобильные шины, фотоаппараты и многое другое.

К разрешению скандала между Wildberries и владельцами ПВЗ подключились органы власти

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