Wildberries будет продавать электронику и бытовую технику собственного бренда – СМИ

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Маркетплейс Wildberries запустит продажу электроники и бытовой техники под собственной торговой маркой (СТМ). Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Ведомости".

Представитель компании рассказал газете, что маркетплейс начнет продавать бытовую технику и электронику, в том числе смартфоны и ноутбуки под СТМ, и стоимость продукции будет находиться в среднем ценовом сегменте.

По данным газеты, бытовая техника и электроника будет выпускаться под брендами Razz и Ruzz. Документы на регистрацию соответствующих торговых знаков компания подала еще в конце декабря 2022 года.

Wildberries в ближайшее время запустит продажи под СТМ около ста наименований бытовой техники и электроники, в которые войдут, в том числе, холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры и телевизоры, пишет газета. Представитель маркетплейса сообщает, что носимые гаджеты, такие как ноутбуки, смартфоны и планшеты, появятся в продаже через несколько месяцев.

Уточняется, что большая часть бытовой техники Wildberries будет собираться на китайских заводах, а телевизоры будут производить в России и Белоруссии. По словам представителя компании, тестовые продажи электроники уже начались, и пробная партия миксеров и телевизоров была полностью распродана.

Технику под СТМ маркетплейса можно будет приобрести в России, но в дальнейшем в компании планируют запустить продажи и в других странах, в том числе в Белоруссии, Казахстане и Армении.

Ранее сообщалось, что работники Wildberries, в связи с введением нового штрафа, начали устраивать забастовки и закрывать пункты выдачи. В новые условия для получения штрафа вошло то, что сотрудники ПВЗ обязаны вернуть полную стоимость товара в том случае, если он пришел клиенту бракованным или подмененным.

Компания Wildberries опровергала информацию о закрытии пунктов выдачи. Пресс-служба уверяла, что все работает в штатном режиме, а сам маркетплейс поддерживает связь с партнерами. При этом уточнялось, что с теми, кто попытается сорвать работу ПВЗ, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности.



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