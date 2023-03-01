Эксперты назвали процент подделок на российских маркетплейсах – исследование

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В начале этого года "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) провела исследование на трех главных маркетплейсах России: Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет". Специалисты изучили, какой процент продукции, представленной на этих маркетплейсах, является поддельными товарами. С результатами исследования ознакомилась газета "Известия".

Всего эксперты изучили 450 продавцов обуви, парфюма и воды, так как именно эти товары подпадают под обязательную маркировку. В таком случае торговцы должны пройти регистрацию в информационной системе "Честный знак" и поместить на изделия идентификационные коды.

Как показало исследование, на Wildberries доля нелегальных продавцов обуви составляет 47%, парфюма – 66%, воды – 58%. На Ozon аналогичные показатели составляют 8–13%, а на "Яндекс.Маркете" – в пределах 4–7%.

Представители ОПИ заявили, что за подобные нарушения должны быть жесткие наказания, вплоть до внесудебной блокировки страниц продавцов.

Ранее россиян предупредили о росте числа подделок на рынке моторных масел. Специалист предупредил, что использование таких масел может привести к поломке автомобиля. Он отметил, что контрафакта стало больше на фоне ухода зарубежных производителей с российского рынка. Подделки, как правило, маскируют под известный бренд.

До этого сообщалось, что министерство сельского хозяйства России разработало законопроект, по которому можно будет блокировать сайты по продаже вейпов и другой никотиносодержащей продукции без решения суда.

"Актуальный репортаж": как изменился бизнес продавцов с появлением маркетплейсов в РФ

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