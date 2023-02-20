Wildberries ограничил продажу БАДов

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Маркетплейс Wildberries запретил продажу биологически активных добавок с неподтвержденными свидетельствами о госрегистрации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу торговой площадки.

"Для верификации своей продукции <...> продавцы должны предоставлять документы на товары, подлинность которых подтверждается специальными алгоритмами и сверкой с официальным госреестром", – рассказали в компании.

Там пояснили, что карточка товара публикуется на платформе только после получения соответствующего подтверждения. Так, с ноября прошлого года маркетплейс заблокировал больше 65 тысяч предложений с неверифицированными БАДами и витаминными комплексами.

Ранее Минсельхоз РФ предложил блокировать сайты по продаже вейпов и другой никотиносодержащей продукции без решения суда. В ведомстве напомнили, что дистанционная продажа никотиносодержащих товаров в РФ пока запрещена.



Минсельхоз предложил блокировать сайты по продаже вейпов без решения суда

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