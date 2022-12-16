Россияне стали реже покупать презервативы и БАДы – исследование

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В 2022 году в России вырос спрос на антидепрессанты и оральные контрацептивы, а в Москве – на средства от ОРВИ и гриппа. При этом презервативов жители столицы и страны в целом купили меньше, чем в 2021-м. Об этом Москве 24 рассказали в аналитической компании DSM Group.

Эксперты сравнили спрос на ряд лекарств в ноябре 2021 и 2022 годов в столице и по России. В список вошли БАДы, антидепрессанты, препараты для лечения нарушения эрекции, оральные и барьерные контрацептивы, а также средства от ОРВИ и гриппа (включают иммуностимуляторы, средства от боли в горле, противовирусные препараты, средства против кашля и назальные препараты).

По данным исследования, спрос на антидепрессанты в этом году вырос и в Москве, и в целом по стране. В столице объем продаж в упаковках в ноябре 2022 года увеличился в 1,1%, а в денежном выражении на 6,1% по сравнению с ноябрем 2021-го. В России – на 6% в упаковках и на 16% в денежном выражении.

В последний месяц осени 2022 года объем продаж средств от ОРВИ и гриппа в столице вырос на 6% в упаковках и на 5,8% в денежном выражении по сравнению с ноябрем 2021-го. В России же такие препараты стали покупать на 31% реже, а объем продаж в денежном выражении по сравнению с прошлым годом снизился на 32,6%.

В ноябре 2022 года москвичи купили на 7,5% меньше оральных контрацептивов и потратили на них на 6,8% больше денег, чем в прошлом году. В России же по сравнению с ноябрем 2021 года объем продаж, наоборот, вырос на 1,7% в упаковках и на 15,4% в денежном выражении.

В свою очередь, объем продаж барьерных контрацептивов снизился в столице на 6,9% в упаковках и увеличился на 6,5% в денежном выражении. В целом по стране за указанный период их купили на 9,3% меньше и отдали за них на 7,3% больше денег, чем в прошлом году.

Также в 2022-м снизился спрос и на БАДы: в Москве на 6,6% в упаковках и на 9,1% в денежном выражении, а в России – на 20,6% в упаковках и на 9,2% в денежном выражении по сравнению с ноябрем прошлого года.

Уточняется, что препараты для лечения нарушения эрекции москвичи в этом году стали покупать на 11,4% реже, а объем продаж в денежном выражении снизился на 26,3%. В целом по стране тенденция спрос также снизился: на 9,8% в упаковках и на 18,3% в денежном выражении.

Ранее аналитики провели опрос среди фармацевтов и выяснили, что большинство специалистов (75%) ежедневно сталкиваются с клиентами, которые не знают, какое лекарство им нужно. Наиболее часто посетители аптек жалуются на боль в горле, кашель, головную боль и температуру. Отмечается, что также фармацевты часто сталкиваются с необычными просьбами. В частности, клиенты просили "таблетки из рекламы" и "поставить диагноз".



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