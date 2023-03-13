ОПИ попросили уравнять маркетплейсы и магазины в обязанностях перед покупателями

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Представители организации "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) призвали уравнять обязанности онлайн-маркетплейсов и обычных магазинов в части обеспечения прав потребителей, сообщает газета "Известия".

Общественная организация направила соответствующее обращение в Госдуму.

В ОПИ указывают на случаи, когда правила обмена и возврата товаров на платформах Wildberries, "Яндекс Маркет" и "СберМегаМаркет" противоречат действующему законодательству. В качестве примера авторы обращения указали 14 подобных ситуаций.

На нарушения в части обмена товаров также указали в Роспотребнадзоре. Замначальника управления госнадзора в области защиты прав потребителей Андрей Пучковский заявил, что в ряде случаев процедура действительно не соответствует закону.

"Покупателю предлагают вернуть некачественную вещь, получить за нее деньги, а потом приобрести заново. Но такая схема, во-первых, отнимает у покупателя время, а во-вторых, работает корректно и справедливо до того момента, как товар подорожает", – уточнил эксперт.

В материале "Известий" указано, что в Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркете" подтвердили невозможность прямого обмена товара. При этом закон "О защите прав потребителей" гарантирует, что покупатель имеет право обменять не подошедший товар в течение двух недель после покупки.

Ранее стало известно, что в Общественном совете при Роспотребнадзоре обсуждают возможность обязать маркетплейсы проверять подлинность товаров на своих площадках. В частности, может быть применена система маркировки "Честный знак".

В РФ могут обязать маркетплейсы проверять подлинность товаров

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