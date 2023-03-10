Маркетплейсы могут обязать проверять товары до продаж – СМИ

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Общественный совет при Роспотребнадзоре обсуждает новые требования к маркетплейсам, в рамках которых их обяжут проверять подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки. Об этом сообщает газета "Известия".

В газете сообщают, что новые требования маркетплейсы могут выполнять, например, за счет системы маркировки "Честный знак", в которой содержится вся необходимая информация.

Член Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов заявляет, что объемы продаж подделок и нелегальной продукции растут на маркетплейсах на фоне возросшей популярности онлайн-торговли и ухода некоторых иностранных правообладателей из России.

"Логично установить к площадкам единые требования по контролю за поставщиками продукции и ассортиментом. Компании могут использовать государственные информационные системы: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр сертификатов и деклараций, систему маркировки", – считает Павлов.

В Минпромторге поддерживают данную инициативу. В ведомстве считают, что бизнес должен сам взять на себя новые обязанности и не допускать реализацию товаров с нарушениями.

Ранее эксперты назвали процент подделок на российских маркетплейсах. Согласно результатам исследования, на Wildberries доля нелегальных продавцов обуви составляет 47%, парфюма – 66%, воды – 58%. На Ozon аналогичные показатели составляют 8–13%, а на "Яндекс Маркете" – в пределах 4–7%.

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