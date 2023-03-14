Сотрудники Wildberries назвали причину забастовки

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сотрудники российского маркетплейса Wildberries назвали причину забастовки. Об этом владельцы ПВЗ сообщили Москве 24.

Владельцы пункта выдачи заказов Никита Пономарев и Кристина Махиня рассказали, что недавно маркетплейс Wildberries ввел новый штраф за бракованный и подмененный товар, который списывает полную его стоимость – 100 процентов.

По утверждению владельцев, ранее в программе маркетплейса была вкладка, куда поступала информация об удержании средств за бракованный товар в размере 20 процентов. Однако не было никаких подтверждений, в том числе фото- или видеодоказательств, что товар бракованный, утверждают владельцы пунктов выдачи.

"Нам нужна обратная связь. Мы все люди, мы можем договориться", – сказала Махиня.

Она добавила, что, являясь собственниками ПВЗ, они хотят заниматься бизнесом и зарабатывать деньги, а не на следующий день закрываться.

Также менеджер одного из ПВЗ Wildberries по имени Денис рассказал "Ленте.ру", что с сегодняшнего дня и до отмены системы штрафов его пункт будет закрыт.

"Протесты начались в первую очередь из-за депремирования за брак в размере 20 процентов от стоимости товара. Этот товар потом пускали по кругу по многим ПВЗ и со всех списывали деньги", – сказал менеджер.

По словам Дениса, маркетплейс ввел полное депремирование за подмену вещи, которая может прийти со склада, причем оспорить это нельзя.

Менеджер рассказал, что с сегодняшнего дня заработная плата сотрудника компании может быть списана за долги. Так, у Дениса накопилось долгов на сумму в 250 тысяч рублей. По его словам, он уже выплатил 170 тысяч рублей, однако сумма только растет.

Денис добавил, что с такими темпами никто не захочет работать в таких условиях в Wildberries и все ПВЗ закроются.

Другая сотрудница ПВЗ по имени Ольга заявила, что также участвует в забастовке. На двери ее пункта выдачи весит уведомление о том, что он закрыт, пока зарплаты не будут выплачены сотрудникам.

"Это уже какой-то рабский труд, на самом деле. Мы не виноваты ни в браках, ни в подменах – товар уже приходит к нам таким со склада, что мы можем с этим сделать? Как повлиять?" – сказала женщина.

Она добавила, что новые правила заставляют работать без зарплаты.

Кроме того, другой собеседник сказал, что его задолженность составила порядка 90 тысяч рублей. При его желании уволиться в компании заявили, что предъявят ему обвинение в краже.

Ранее сообщалось, что пункты выдачи маркетплейса Wildberries могут закрыться 15 марта из-за забастовки. Владельцев точек не устраивает, что платформа ввела новые штрафы за возвраты товаров. Недовольные пришли к офису компании в Москве.

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