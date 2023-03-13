В Wildberries опровергли историю с мышами в сапогах

Фото: телеграм-канал SHOT

В Wildberries назвали фейком распространившуюся информацию о том, что в один из пунктов маркетплейса в Санкт-Петербурге были доставлены сапоги с мышами.

Ранее в Сети появилось видео с грызунами в коробке. О происшествии сообщает Life.ru.

Сотрудники пункта выдачи рассказали, что заказ пришел из сортировочного центра в Шушарах. По их словам, в коробке было как минимум четыре мышонка, которые прогрызли картон и уже принялись за обувь. Работники вынуждены были списать товар по браку.

Однако позже представители Wildberries заявили, что эта информация является фейком.

"На складах компании нет мышей и быть не может: товары проходят проверку как в самих логистических центрах, так и в пунктах выдачи", – заверили они.

10 марта стало известно, что общественный совет при Роспотребнадзоре обсуждает новые требования к маркетплейсам, в рамках которых их обяжут проверять подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки.

Член Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов заявил, что объемы продаж подделок и нелегальной продукции растут на онлайн-площадках на фоне возросшей популярности онлайн-торговли и ухода некоторых иностранных правообладателей из России.



Маркетплейсы могут обязать проверять подлинность товаров

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