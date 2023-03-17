Маркетплейсы занесут онлайн-продавцов подделок в черный список

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Маркетплейсы создадут черный список, куда будут включать продавцов нелегальных товаров, сообщает газета "Известия". Речь идет о товарах, которые подлежат обязательной маркировке.

Ожидается, что реестр недобросовестных поставщиков появится уже во втором квартале 2023 года. Площадки получат к нему доступ и смогут блокировать нарушителей.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассказали, что этот вопрос уже обсуждают с платформами, а также тестируют с "Яндекс Маркетом".

Сперва площадки будут фильтровать продавцов с помощью данных системы маркировки. Идентифицировать кодами сейчас обязательно обувь, товары легкой промышленности, духи, шубы, шины и фотоаппараты, а также другие товары.

Если продавец нарушит правила маркировки, маркетплейс узнает об этом автоматически, и предпринимателя внесут в черный список. В ЦРПТ считают, что, если реализовать такой подход, цены на товары не вырастут, а доля рынка легальных торговцев увеличится.

Ранее стало известно, что Общественный совет при Роспотребнадзоре обсуждает новые требования к маркетплейсам, в рамках которых их обяжут проверять подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки.

Новые требования маркетплейсы могут выполнять, например, за счет системы маркировки "Честный знак", в которой содержится вся необходимая информация. Член совета Олег Павлов заявил, что объемы продаж подделок и нелегальной продукции растут на онлайн-площадках на фоне возросшей популярности онлайн-торговли и ухода некоторых иностранных правообладателей из России.

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