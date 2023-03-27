Wildberries изменит условия и уменьшит вознаграждение для новых пунктов выдачи

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Маркетплейс Wildberries изменит условия и уменьшит размер вознаграждения для новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по просьбе согласительной комиссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что Wildberries и "Опора России" провели первую рабочую встречу с владельцами партнерских ПВЗ в ходе работы созданной согласительной комиссии. Партнеры площадки отметили, что в городах появляется все больше новых пунктов, которые открываются в непосредственной близости от уже функционирующих. Это приводит к уменьшению потока клиентов и недобросовестной конкуренции.

Владельцы существующих ПВЗ выступили с предложением ограничить открытие новых пунктов и снизить процент платы от выручки для новых партнеров.

"Компания Wildberries приняла решение о тестировании линейки дифференцированных тарифов для новых пунктов выдачи, речь идет о вознаграждении пунктам выдачи заказов за выдаваемые товары, и для новых пунктов оно будет уменьшено", – говорится в сообщении.

После того как тестирование новых условий будет завершено, компания проведет встречу с партнерами и получит обратную связь.

Ранее Wildberries возобновила работу с заблокированными ПВЗ. Речь идет о 15 точках, с которыми до этого было приостановлено сотрудничество. Представители компании, инициативной группы ПВЗ и "Справедливой России" смогли договориться об этом решении.

Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries начали выражать недовольство по поводу новых штрафов, которые были введены компанией. В новые условия для получения штрафа вошло то, что сотрудники ПВЗ обязаны вернуть полную стоимость товара в том случае, если он пришел клиенту бракованным или подмененным.



Пункты выдачи заказов Wildberries в России будут работать в штатном режиме





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