Компания Wildberries начала разблокировку заблокированных пунктов выдачи заказов

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Компания Wildberries возобновила работу с ранее заблокированными пунктами выдачи заказов. Речь идет о 15 точках, с которыми до этого было приостановлено сотрудничество.

"Онлайн-платформа возобновит сотрудничество с партнерскими пунктами выдачи заказов при условии соблюдения ими договора-оферты. Об этом договорились представители маркетплейса, инициативной группы ПВЗ и "Справедливой России", – передает РИА Новости сообщение Wildberries.

В компании добавили, что пункты выдачи заказов уже разблокированы.

Ранее владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries выразили недовольство из-за новых штрафов, которые ввел маркетплейс – из-за них издержки, вызванные возвратом, ложатся на самих сотрудников. Отмечалось, что некоторые пункты собираются организовать забастовку и остановить работу.

Позднее в Wildberries подтвердили закрытие нескольких пунктов выдачи. В компании уточнили, что партнеры, которые угрожают представителям Wildberries и пытаются сорвать работу, не будут больше сотрудничать с маркетплейсом. Их деятельность приостановили в целях обеспечения безопасности.

В свою очередь, Генпрокуратура поручила прокуратуре Московской области проверить сообщения о нарушении прав работников маркетплейса Wildberries.



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