Wildberries подтвердил закрытие нескольких пунктов выдачи

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Компания Wildberries подтвердила закрытие нескольких пунктов выдачи, сообщает РИА Новости.

"Было закрыто несколько таких пунктов, из них мы вывозим товары, которые принадлежат нам и продавцам-предпринимателям, покупателей мы проинформировали о переносе их заказов в другие ПВЗ", – отметили в компании.

Кроме того, там уточнили, что партнеры, которые угрожают представителям Wildberries и пытаются сорвать работу, не будут больше сотрудничать с маркетплейсом. Их деятельность приостановят в целях обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что сотрудники ПВЗ Wildberries могут в качестве забастовки закрыть свои точки 15 марта. Недовольство было вызвано новыми штрафами, которые ввел маркетплейс – из-за них издержки, вызванные возвратом, ложатся на самих сотрудников.

В компании опровергли информацию о закрытии пунктов выдачи и забастовках, уточнив, что поддерживают связь с партнерами платформы. При этом маркетплейс обещал приостановить сотрудничество с теми, кто пытается нарушить работу офисов.

В свою очередь, Генпрокуратура поручила прокуратуре Московской области проверить сообщения о нарушении прав работников маркетплейса Wildberries.

Пункты выдачи Wildberries, принявшие участие в забастовке, отключили от системы

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